Модели, с которыми застали Тарасова, жестоко посмеялись над Анастасией Костенко

Дмитрий Тарасов в Сочи хотел приятно провести время с моделями, но опозорился на всю страну. Девушки отказали футболисту, да еще и высмеяли его.

С красотками Натальей Свистуновой и Кристиной Смит многодетный отец познакомился в закрытом пляжном клубе. Но, когда спортсмен попросил у одной из них номер телефона, в ответ получил от ворот поворот. Модель не только не дала свой телефон Тарасову, но и выставила это в Сеть, написав, что предпочитает хоккеистов.

В это время дома в Подмосковье футболиста ждала жена с четырьмя детьми. Анастасия Костенко не комментирует слитый в Сеть компромат на мужа. Более того, она намекнула, что планирует стать мамой в пятый раз.

Кристина и Наталья продолжают издеваться над Тарасовым и его семьей. Так, красотки жестоко посмеялись над Костенко, показав, что они из "команды Бузовой". Модели опубликовали в соцсети афишу с концертом бывшей жены Дмитрия, поющей телеведущей Ольги Бузовой, подчеркнув, что собрались посетить данное мероприятие. "Конечно же мы идем!" — заявили девушки.

Напомним, Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился. Теперь пользователи Сети уверены — Анастасии прилетел бумеранг, а сама она в очередной раз простит измену мужа.