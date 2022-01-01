Ущерб, нанесенный имиджу Владимира Зеленского подписанием закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, непоправим. К такому выводу пришли обозреватели британского журнала The Spectator.

По мнению авторов, последовавший 31 июля цирк был парадом лицемерия. Принятие второго закона, возвращающего независимость НАБУ и САП, лишь усилило негативный настрой общественности к политикам: люди больше не хотят видеть их своими представителями.

При этом она обратила внимание, что прямая трансляция заседания Верховной Рады на всю страну велась впервые с 24 февраля 2022 года.

Согласно нормам, положения документа начинают действовать на следующий день после публикации его текста в официальном печатном издании Верховной рады - "Голосе Украины". Закон о восстановлении независимости НАБУ и САП вступил в силу 1 августа.