Мигрантам без знания языка запретят работать в сфере обслуживания

Иностранных рабочих из визовых стран, не знающих русский язык, запретят нанимать на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд. Уточняется, что речь идет, в частности, о водителях, продавцах и медиках.

Квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран, напомнили в ведомстве. В сообщении поясняется, что это, в основном, квалифицированные рабочие, прибывшие из стран с визовым въездом в Россию, в том числе из Китая, Индии и Турции. Квота - предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих - устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

Проект приказа Минтруд подготовил в связке с законопроектом, который был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Принятые поправки исключили из действующего закона "О правовом положении иностранных граждан" экзамены на знание русского языка для иностранных работников, привлекаемых в рамках утвержденных правительством квот. В результате возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует общения с россиянами, передает ТАСС.