Наташа Королева разругалась с невесткой: "Мелисса психанула и увезла Архипа"

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы. Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Но зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Артистка даже отвела невестку в стоматологическую клинику, где девушке провели сложную и дорогостоящую операцию по изменению прикуса. Кроме того Наташа с удовольствием брала с собой на гастроли Мелиссу, чтобы та путешествовала и смотрела страну.

Но внезапно между свекровью и женой Архипа пробежала черная кошка. Как утверждает Telegram-канала "Свита короля", невестка поссорилась с Королевой и увезла мужа из Москвы. Парочка отправилась в отпуск на поезде в плацкартном вагоне. Судя по соцсетям, Мелисса и Архип сейчас находятся в Тульской области.

"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", — рассказал человек из окружения исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", отметив, что певица сильно переживает за детей и надеется на скорое примирение.