Риск вымирания человечества из-за ИИ оценили в 95%

Мир – как машина, несущаяся на огромной скорости к обрыву. Остановить эту машину призывает глава организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес. По его подсчетам, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет по меньшей мере 95%.

Именно таков риск конца человечества, если оно продолжит следовать нынешнему пути, развивать ИИ в текущем темпе, пишет британская газета Times. По одному из возможных сценариев, которые приводит издание, искусственный интеллект может выпустить биологическое оружие. Оно распространится в крупных городах и позволит ИИ незаметно заразить почти всех.

В ООН в 2024 году призвали государства регулировать развитие искусственного интеллекта. Генсек организации заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества,