Вэнс оценил инцидент с избиением россиянки в Цинциннати

Актом насилия назвал Джей Ди Вэнс инцидент в Цинциннати, в результате которого пострадала россиянка. Об этом вице-президент США заявил в интервью YouTube-каналу RuthLess.

Вице-президент также назвал происшествие ужасной дракой. Он отметил, что женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Вэнс выразил надежду, что ответственных привлекут.

Видео с жестоко избитой гражданкой России появилось ранее в The New York Post. Источник издания утверждает, что инцидент произошел около 03 часов ночи 26 июля в центре Цинциннати. Толпа темнокожих людей жестоко избила мужчину, а когда к участникам драки подошла россиянка, дебоширы накинулись и на нее.