Заявление Путина о серийном производстве "Орешника" назвали ответом на давление Запада

Сообщение президента России Владимира Путина о первом серийно произведенном "Орешнике" надо рассматривать в контексте нынешней военно-политической ситуации. В том числе, это и ответ на давление со стороны Запада, убежден российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран. Аналитик напомнил, что эти государства планируют к 2030 году подготовиться к полномасштабной войне с Россией.

Владимир Путин ранее заявил о начале серийного производства комплексов "Орешник". Первый комплекс уже произведен и поступил в войска. Коротченко подчеркнул, что Россия сегодня является одним из лидеров в области боевого твердотопливного ракетостроения. А масштабирование серийного выпуска "Орешника" позволит эффективно реагировать на новые угрозы, которые проявились после выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, передает РИА Новости.