Ожесточённые бои идут на северном фланге Красноармейска. Там радикалы несут большие потери, постоянно отступая под натиском наших войск, сдавая один опорный пункт за другим. Активное наступление идёт и в районе Северска, где наши штурмовые отряды выбили противника с окраин города и продолжают занимать новые позиции.

На красноармейском направлении наши бойцы взяли под контроль деревню Панковка. Это ближайший пригород, а в городских кварталах уже действуют российские мобильные огневые группы. Если днём раньше штурмовики заняли центр города и восточные районы, то сегодня беспрепятственно закрепляются уже в западных кварталах.

Самые важные события происходят сегодня на северном фланге Красноармейска. ВСУ потеряли такое количество опорных пунктов, что впору говорить - прорыв российских войск на участке между Константиновкой и Димитровым - один из крупнейших успехов российских войск. Кстати, только за июль были освобождены от нацистов 634 квадратных километра территории. Это самый высокий показатель с начала года.

В Харьковской области бойцы группировки "Север" полностью выбили бандеровцев из правобережной части Волчанска. Это исторические районы города, бои за которые продолжались несколько месяцев.