Новые примеры мужества и героизма российских военных в ходе СВО

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Михаил Харламов, действуя в составе инженерно-сапёрной группы, несмотря на угрозу атаки FPV дронов, установил противотанковые мины в местах возможного прорыва техники противника. А возвращаясь к месту дислокации, уничтожил два вражеских дрона. В результате взрыва одного из них наш военнослужащий получил ранение. Ефрейтор Харламов оперативно оказал ему первую помощь и доставил к месту эвакуации.

Гвардии рядовой Александр Мурашёв, старший наводчик гранатомётного отделения, используя данные воздушной разведки, точными выстрелами уничтожил противника в опорном пункте. Благодаря его смелым и грамотным действиям наши штурмовые группы смогли уверенно продвинуться вперёд и успешно закрепиться на новых позициях.