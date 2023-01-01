В ночь на 2 августа силы ПВО России уничтожили 112 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 112 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 9 регионов и акватории двух морей. 34 БПЛА уничтожены в Ростовской области, 31 – на Кубани, в Воронежской области сбили 12 дронов, в Рязанской – 11. Ещё 5 беспилотников уничтожены над территорией Самарской области, 4 – в Пензенской области, 2 – в Белгородской области.

По одному беспилотнику сбили в Крыму и Липецкой области, 11 БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Чёрного море.

В Пензенской области во время атаки беспилотников погибла женщина, два человека ранены, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В Ростовской области при падении обломков дрона погиб один человек.

В Самарской области БПЛА атаковали промышленное предприятие. Самарский аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.