Путин поздравил бойцов ВДВ с праздником

Воздушно-десантные войска России отмечают 95-ю годовщину с момента образования. Бойцов и офицеров поздравил Владимир Путин. Президент отметил их мужество, верность присяге и воинскому долгу, которые в полной мере отражают девиз ВДВ: "Никто, кроме нас".

По всей стране проходят праздничные мероприятия. В столице ветераны и военнослужащие возложили венки к памятнику воинам-десантникам и легендарному генералу Василию Маргелову. Именно ему голубые береты обязаны неофициальным статусом гвардейской элиты.

В центре Москвы состоялся крестный ход в честь Илии Пророка, который считается небесным покровителем крылатой пехоты. Затем на Красной площади прошли показательные выступления. А в Парке Горького сегодня праздничный концерт с участием музыкальных коллективов из разных городов России и традиционные встречи сослуживцев.

Десантники и сейчас на боевом посту, ежедневно выполняя самые сложные и ответственные задачи в зоне спецоперации. Десятки тысяч гвардейцев отмечены государственными наградами, а 99 военнослужащих ВДВ получили звание Героя России, сообщает "ТВ Центр".