Гордость армии: в России отмечают День ВДВ

В России отмечают День ВДВ. В этом году праздник особенный - Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет. Мероприятия по случаю праздника начались в Москве. В главном храме крылатой пехоты - Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках - отслужили торжественный молебен.

В Хорошёвском районе столицы бойцы и ветераны, представители общественных организаций возложили цветы к памятнику легендарному генералу Василию Маргелову. Именно ему голубые береты обязаны неофициальным статусом гвардейской элиты, которой по плечу любая поставленная задача.

В наши дни десантники ежедневно доказывают это в зоне специальной военной операции. Десятки тысяч гвардейцев награждены государственными наградами, а 99 военнослужащих ВДВ получили звание Героя России, сообщает "ТВ Центр".