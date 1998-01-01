Лолита Милявская рассказала о свадьбе особенной дочери: "Человек с таким же синдромом"

Единственной дочери Лолиты Милявской уже 26 лет. Недавно Ева заявила, что хочет жить одна, чем шокировала звездную маму.

Всю свою жизнь наследница певицы прожила с бабушкой. Лолита много работала и не могла уделить Еве достаточно времени. Но теперь дочь Милявской выросла и объявила, что готова к самостоятельной жизни. "Уже два месяца живет одна. Я спросила: могу ли приехать в ближайшее время и пожить с ней. Она сказала: "Мамочка, но ты же ненадолго?" У нее свое личное пространство и она умеет им пользоваться", — поделилась исполнительница хита "Пошлю его на".

Теперь Лолита думает, что может быть у ее дочери появится и ухажер. Правда, сама Ева уверяет, что у нее нет интереса к мальчикам, но Милявская все равно на всякий случай провела с дочкой беседу на интимную тему.

"Несмотря на паспортный возраст, ей сейчас 14-15 лет. Я ей сказала, что мы все успеем, мамочка тоже с поздним развитием. Мы с ней это обсуждаем, это не является табуированной темой", — отметила певица в подкасте на "Новом Радио".

Звезда была бы не против погулять на свадьбе дочери и стать бабушкой. "Может быть, будет человек с таким же синдромом, и они найдут друг друга", — рассказала Лолита, правда тут же добавила, что сидеть с внуком она не будет, но готова обеспечивать молодую семью материально и приезжать в гости.

Напомним, Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Отцом Евы называли Александра Цекало, однако позже певица призналась, что родила от другого мужчины. Девочке диагностировали одну из разновидностей аутизма — синдром Аспергера.