Киевский режим согласился на предложение России возобновить стамбульские переговоры благодаря настойчивости Дональда Трампа. Роль президента США в мирном урегулировании на Украине отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Предметное обсуждение украинской тематики Москвой и Вашингтоном, которое идет с начала года, весьма полезно и дает результаты. Об этом говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД России.

Российский министр подчеркнул, что возобновление нынешней администрацией США прямого диалога с Москвой в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике. От нее Белый дом отказался при Джо Байдене – и такая политика противоречила здравому смыслу.