Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправился к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала 1 августа в 18.43 по московскому времени. Ее запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

На Crew Dragon на Международную космическую станцию отправился экипаж миссии Crew-11. В ее составе - космонавт госкорпорации "Роскосмос" Олег Платонов, астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи.

Олег Платонов 27-й российский космонавт, совершивший полет на американском космическом корабле, в том числе седьмым — на Crew Dragon. Выход корабля на заданную орбиту и отделение второй ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме, сообщил "Роскосмос".