Напуганный Медведевым Трамп отправил на позиции подлодки

Заочный спор президента США Дональда Трампа с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым приобрел новый оборот. Американский лидер опасается, что за саркастическими пассажами Медведева кроется нечто более серьезное, так что Трамп решил передислоцировать две атомные подводные лодки.

Президент США в своей соцсети Truth Social назвал заявления Медведева крайне провокационными. По словам Трампа, он отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на тот случай, если эти подстрекательские заявления являются чем-то большим.

Зампред Совбеза ранее оценил нервную реакцию Трампа на "какие-то слова бывшего президента России". Если целый грозный президент нервничает, значит, Москва во всем права и продолжит идти своей дорогой, написал Медведев в Telegram. Экс-президент прокомментировал и слова Трампа о "мертвой экономике" России и Индии: он напомнил об опасности несуществующей в природе "мертвой руки".