НАБУ с полицией ФРГ проводит обыск в доме замглавы офиса Зеленского

Обыски проходят в доме заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурпы в ФРГ. Как подтвердил журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, это часть сотрудничества НАБУ с правоохранительными органами Германии.

Как сообщает издание "Страна.ua", Кривонос заявил об активном расследовании. Однако отметил, что не может особо комментировать ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть.

Западная пресса ранее сообщала со ссылкой на источники в НАБУ, что атаку на антикоррупционные ведомства возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. НАБУ и САП пообещали активнее преследовать представителей киевского режима после того, как им вернут полномочия.