Маск нашел высокопоставленных демократов в списке Эпштейна

В списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры. С таким утверждением выступил американский предприниматель Илон Маск.

Маск и ранее, во время публичного конфликта с Дональдом Трампом, заявил: материалы дела Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует президент США. Однако позже эта публикация исчезла из соцсети. А ФБР и Минюст в совместном заявлении утверждали, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц, и никакого списка клиентов не существовало, передает РИА Новости.

Позже генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что список лежит у нее на столе и ждет изучения. Однако вскоре Бонди переиграла - сказала, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.