Как рублевские жены отреагируют на скандал Дибровых: Полина останется без денег и подружек?

Жену телеведущего Полину Диброву поймали на измене. Брак, который многим казался одним из самых крепких в отечественном шоу-бищнесе, рухнул. По слухам, 36-летняя жена телеведущего уже полгода тайно встречается с мужем лучшей подруги, бизнесменом Романом.

Полина и Роман ловко обманывали своих супругов. Для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. То, что началось как интрижка, в итоге разрушило две семьи. Роман так увлекся подругой жены, что уже подал на развод. Наличие шести детей, мужчину не остановило. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

Бизнесмен еще месяц назад объявил супруге Елене, что подает на развод. Женщина очень тяжело переживает происходящее. Дибров же узнал все последним. Шоумен верил жене и не думал, что на старости лет останется один.

На связь с прессой из всех участников скандала вышла только Полина. Она сообщила, что все комментарии по этому поводу будут после 10 августа.

Между тем история с разводом может сильно ударить по репутации Дибровой и ее проекта — клуба для женщин. Рублевские жены вполне могут расценить Полину как угрозу своему семейному счастью.

"Клуб Полины Дибровой" — это закрытое сообщество, в котором состоят жительницы Рублевки. Елена, чей брак разрушила жена ведущего, тоже была в клубе. Сообщество хоть и не приносит Полине доход в тех масштабах, к которым она привыкла, но позволяет быть независимой. Например, за различные мастер-классы и лекции дамы платят в пределах 3-5 тысяч рублей.

"Рублевским женам надо как-то проводить свое время. Я сомневаюсь, что они от нее уйдут. Вряд ли история с разводом повлияет на ее бизнес, скорее даже привлечет к ней больше внимания. Она ушла от творческого человека к бизнесмену, а рублевские жены больше живут с бизнесменами. Так что теперь это их общий вайб, скажем так. Думаю, поток клиентов у нее вырастет и прибыль тоже", — рассказал Woman.ru директор концертного агентства Антон Добрин.

Продюсер Павел Рудченко согласен с коллегой, что скандал привлечет внимание и деньги. Но все же, когда страсти утихнут, Полине придется несладко.

"То, что происходит у соседей, бытовуха — это всегда интересно. И на данном этапе это даже вызовет всплеск среди участниц, будут собираться, обсуждать. Но все дальше стихнет, если Полина не отработает этот вопрос, не переключит на другой вектор", — отметил Рудченко.