Трамп заявил, что перебрасывает атомные подлодки в целях безопасности американцев

Президент США Дональд Трамп 2 августа во время встречи с журналистами сообщил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок для обеспечения безопасности гражданам США.

"Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании безопасности нашего народа", — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что принял решение перебросить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в связи с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого, столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", — сказал Медведев в ответ на заявление Трампа о введении дополнительных пошлин для Индии за покупки российской нефти.