Трамп предполагает, что Индия прекратит покупать нефть в России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия перестанет покупать российскую нефть, чтобы заключить торговую сделку с США. Об этом 2 августа он заявил на встрече с журналистами.

"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет", — сказал Трамп.

30 июля президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии. Он обосновал это сотрудничеством Нью-Дели с Москвой.

Позже американский лидер сокрушился на индийскую экономику в социальной сети Truth Social.

"Мне все равно, что Индия будет делать с Россией. Они могут вместе разрушать их мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Аналогичным образом, Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", — написал Трамп.