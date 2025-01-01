Трамп назвал Путина "крепким орешком"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крепким орешком". Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Он определенно крепкий орешек, в этом смысле мое мнение о нем не изменилось", — ответил Трамп журналисту на вопрос об изменении его мнения к президенту России за последние месяцы.

Также американский лидер отметил, что введет санкции против России, если до 8 августа 2025 года не будет заключена сделка по Украине. При этом он отметил, что Путин знает, "как обойти их".

"Мы введём санкции. А он очень хорошо справляется с санкциями. Он знает, как обходить их", — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что собирается обложить Россию новыми санкциями по истечении срока его ультиматума, но не уверен, что это даст какой-либо эффект.