От преступных действий киевского режима прежде всего страдают мирные граждане Украины. Очередные доказательства привёл на заседании Совбеза ООН представитель России Дмитрий Полянский, сообщает "ТВ Центр".

Дипломат сообщил, что гибель людей в Киеве, в которой Запад обвиняет Москву, стала результатом размещения украинских систем ПВО в плотной городской застройке, а это противоречит гуманитарному праву.

Также Киев неумело управляет зенитными ракетами, обломки которых падают на жилые дома. Атакам на Украине по-прежнему подвергаются лишь те цели, которые связаны с её военным потенциалом. В то время как ВСУ, напротив, целенаправленно атакуют дронами гражданские объекты на российской территории.

"Если бы ВСУ соблюдали международное гуманитарное право, то подобных трагедий удалось бы избежать. От прямых российских ударов гражданское население не страдает", - отметил дипломат.