Москвичи делятся в соцсетях кадрами страшной ночной грозы

17 литров воды на квадратный метр – залповые ливни, гроза и сильный ветер обрушились на Москву и область. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности.

В небе над городом всю ночь сверкали молнии. В соцсетях жители делятся пугающими и одновременно завораживающими кадрами. Из-за разгула стихии в аэропортах задержаны десятки рейсов. В подмосковных Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцове и Звенигороде затоплены улицы и подземные переходы.

От ударов молний в Люберцах и Долгопрудном загорелись частные жилые дома. Пожары оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".