В Виннице этой ночью полицейские жёстко разогнали митинг, на который вышли женщины. Они не только протестовали против насильственной мобилизации, но и попытались отбить у ТЦК военнообязанных мужчин.

Это самый массовый бунт против ТЦК за всю историю киевского режима. Женщины пытались отбить около ста насильно мобилизованных мужчин, которых согнали на стадион "Локомотив".

Последовали жёсткие задержания и распыляемый в лицо людям слезоточивый газ. Таков ответ со стороны силовиков стремящегося в ЕС государства на мирный протест. Но отбить мужчин у военкомов не удалось. Их начали вывозить со стадиона, минуя разгневанную толпу.

Судя по произошедшему в Виннице, это только начало. Украинцы перестали бояться вступать в противостояние с силовиками, они начали активно защищать своих близких. А в городах жители выставляют дозоры, чтобы предупредить соседей о появлении сотрудников ТЦК.