Виолы, ирисы и астры: Собянин рассказал об украшении Москвы

Более 150 видов растений, в том числе экзотических, украсили Москву. В столице проходит самый масштабный в России фестиваль городского ландшафтного дизайна.

Как рассказал мэр Сергей Собянин, высажено свыше 500 тысяч деревьев, кустарников и цветов. Среди них есть и необычные для московских широт, например, японский цитрус. На улицах и площадях, в парках и скверах раскинулись сады с зонами для отдыха.

Особым шармом обладают тематические арт-цветники, созданные по всему городу. В этом году они посвящены защитникам Отечества: на клумбах можно увидеть звезды, салюты, георгиевские ленты. Кроме того, столицу украшают и почти 55 миллионов цветов, которые высадили специалисты городских служб.