С природными пожарами в Карелии борются парашютисты-десантники

Почти 120 природных пожаров тушат в российских регионах. Треть из них - в Карелии, где в лесах действует режим ЧС. Для борьбы с огнём - в республику прибыли 28 парашютистов-десантников из Марий Эл. Они уже работают в самых труднодоступных местах.

Всего к ликвидации пожаров привлечены около 300 человек и почти 70 единиц техники. В ближайшее время в регионе ожидают ещё 50 специалистов из Тюменской области.

Тушение осложняет жаркая, сухая погода и грозы. По данным местных властей, половина пожаров возникла из-за ударов молний, сообщает "ТВ Центр".