Crew Dragon с россиянином Платоновым причалил к МКС

Американский корабль Crew Dragon с интернациональным экипажем в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции. Начиналось всё не идеально. Старт с космодрома во Флориде пришлось перенести на сутки из-за плохой погоды.

Впервые на орбите россиянин Олег Платонов – военный лётчик из Челябинска. Во время видеосвязи с Землёй не скрывает эмоций. "Дорогие друзья! Находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг! Хочу выразить слова благодарности всей нашей стране, Соединённым Штатам Америки и России за эту уникальную возможность. Обещаю выполнить все поставленные передо мной задачи на отлично", - сказал космонавт.

Великолепной командой называет россиянин своих коллег по экипажу. Здесь, в космосе, политика не в почёте. Главное – человеческие качества. Первый полёт к МКС совершила и Зена Кардман. 37-летняя геобиолог из Иллинойса – капитан экспедиции и самый молодой член экипажа. А самый опытный – другой американец: Майкл Финк. Полковник ВВС и выпускник московского МАИ на орбите в четвёртый раз. Во второй – японец Кимия Юи.

Ожидается, что все они проведут на станции несколько месяцев. Работы много: и текущий ремонт, и научные эксперименты. А курс на Землю вскоре возьмёт такой же Crew Dragon. Домой вернутся Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт из Японии Такуя Ониши. Но перекрёстные полёты российских и американских команд продолжатся. Об этом накануне договорились в Хьюстоне руководители "Роскосмоса" и НАСА.