Объявлено о повышении зарплаты бюджетникам с 1 октября

Правительство проиндексирует размер зарплаты для отдельных категорий бюджетников на 7,6%. Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также всех, кто трудится в федеральных государственных органах. Поднимут зарплату и гражданскому персоналу воинских частей.

Для осуществления выплат в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено более 30 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Социальный фонд проиндексировал накопительную и срочную пенсионные выплаты на 10,98% и 11,32% соответственно. Обращаться с заявлением в фонд не нужно, всё будет сделано в автоматическом режиме.

Также с 1 января этого возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров.