Белоусов наградил героев спецоперации

В День ВДВ высшую государственную награду страны - медали "Золотая звезда" - вручил Андрей Белоусов. Глава военного ведомства лично поздравил военнослужащих, проявивших мужество и героизм в зоне спецоперации.

Министр обороны поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач. Торжественная церемония - прошла Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщает "ТВ Центр".

Белоусов отметил, что за время проведения спецоперации Героями России стали 99 десантников. Он напомнил, что героизм крылатой пехоты закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках.