Москва готовится отметить День физкультурника

9 и 10 августа Москва отметит День физкультурника. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, центр столицы превратится в большую спортивную площадку, где можно будет поучаствовать в любительских турнирах и поболеть на соревнованиях за профессионалов.

Каждый сможет подобрать направление по вкусу - интенсивные тренировки на велотренажёрах, баскетбол, шахматы. Оборудуют также зоны для уличной гимнастики и паркура.

Кроме того, запланирована праздничная программа на стадионе "Москвич". Там пройдёт массовая функционально-танцевальная тренировка в формате рок-концерта.