В Москве стартует массовая продажа арбузов и дынь

Более 220 бахчевых развалов откроются в Москве 3 августа. Они будут работать до конца сентября, сообщает портал мос.ру.

Почти 130 площадок расположатся рядом с продовольственными магазинами. Кроме того, арбузы и дыни можно будет купить в восьми десятках павильонов, оформленных в едином стиле.

Специалисты напомнили, как определить спелость арбуза. Хвостик у него должен быть сухим, а звук – глухим.

"Покупать арбузы у фермеров стало частью традиции, которая поддерживает сельское хозяйство в стране", - отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.