Астрономы увидели за сутки 15 вспышек на Солнце

На Солнце за сутки произошло 15 вспышек. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Учёные говорят, что это аномально много. К примеру, днём ранее на Солнце зафиксировали шесть вспышек. Сейчас активность светила начала показывать признаки стабилизации. Ещё астрономы заметили, что прекратился рост солнечных пятен.

Обычно вспышки приводят к выбросу плазмы из тела Солнца. На Земле они вызывают магнитные бури.

В такие дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.