94-летнего Ивана Краско кормят через зонд

Врачи кормят Ивана Краско через зонд. Состояние 94-летнего актёра оценивается как тяжёлое.

Накануне Краско попал в больницу в Санкт-Петербурге, а сегодня концертный директор народного артиста России Вячеслав Смородинов поделился с журналистами скупой информацией.

"Информации подробной пока нет. Тяжёлое состояние. Врачи кормят через зонд. Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов", - сказал Смородинов в интервью ТАСС.

Иван Краско снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Широкому зрителю известны его роли в таких картинах, как "Тарас Бульба", "Сержант милиции", "Юркины рассветы", "Эскадрон гусар летучих" и других.