Новая уловка мошенников: фейковый звонок из военкомата

Мошенники разработали новую схему обмана россиян. О ней рассказали в МВД.

Всё начинается с телефонного звонка якобы от сотрудника военкомата. Он информирует гражданина о необходимости уточнения данных воинского учёта в связи с запуском в стране реестра электронных повесток.

Затем злоумышленник просит назвать СМС-код для восстановления доступа или для входа на портал госуслуг. Таким образом аферист получает доступ к личным данным и банковским картам обманутого гражданина.

В МВД предупреждают, что новый реестр не требует никаких дополнительных проверок, а код из СМС просят сообщить только мошенники.