На границе с Днепропетровской областью российские войска взяли под контроль посёлок Александроград, а в Сумской области полностью выдавили противника из деревни Александрия. Северный фронт ВСУ проседает все сильнее. Брошены позиции в Волчанске. В Купянске наши штурмовики пробиваются уже вглубь города. И смогли подорвать вражеские укрепления на местной электроподстанции.

В Херсонской области бойцы группировки "Днепр" водрузили российский флаг на Антоновском мосту. Долгие месяцы за этот объект, который наполовину разрушен, шли ожесточённые бои. Но сегодня противника там уже нет.

Ещё один мост, который соединяет оккупированную бандеровцами часть города с гарнизоном на острове Корабельный, был подорван авиационным фугасом. В полотне образовалась пробоина. Да такая, что оперативно ёе не заделать. Это значит, что националисты в низовьях Днепра остались без резервов и подкрепления.