Путин поздравил железнодорожников с праздником

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что уникальная сеть путей сообщения, мощная инфраструктурная база позволяет нашей стране уверенно развиваться, обеспечивает устойчивость экономики и обороноспособность государства, сообщает "ТВ Центр".

Когда возникли внешние угрозы, специалисты отрасли в короткий срок смогли решить новые сложные задачи, гарантировать надёжное снабжение вооружённых сил. Владимир Путин подчеркнул - железнодорожный транспорт России работает чётко и слаженно, развивается и запускает масштабные, знаковые проекты.

В частности, расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к портам и морским терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах - прокладка и обновление маршрутов в серверных, арктических широтах, в республике Коми и на Ямале. Ещё - создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей.

День железнодорожника был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в 1896 году. Праздник отмечается в первое воскресенье августа.