Стало известно, почему жена изменила Диброву с мужем лучшей подруги: любовь тут ни при чем

Дмитрий и Полина Дибровы на грани развода. Многодетную маму поймали на измене. По слухам, 36-летняя жена телеведущего уже полгода тайно встречается с мужем лучшей подруги, бизнесменом Романом.

Для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке, по крайней мере так утверждают знакомые Полины. Роман так увлекся подругой жены, что еще месяц назад подал на развод. У мужчины шесть детей, и всех их он планирует отобрать у жены и воспитывать вместе с Полиной.

В Сети судачат, что разбитый инсультом 65-летний телеведущий просто опостылел супруге, вот она и влюбилась в другого. Но психолог София Горбунова объяснила почему на самом деле жена изменила Диброву с мужем лучшей подруги.

"Такие ситуации часто взаимосвязаны с внутренним конфликтом и воспоминаниями из детства. Женщина может испытывать потребность в эмоциональной близости, которой ей не хватает в долгих отношениях", — сообщил специалист.

По словам психолога, вероятно, Полина хотела почувствовать себя живой, нужной, желанной, а не только опорой для мужа. "Резкий поворот иногда является протестом против стагнации, внутреннего кризиса или попыткой вернуть ощущение собственной молодости, привлекательности", — рассказала Горбунова.

Психолог отметила, что муж подруги не случайно стал любовником Дибровой. Эксперт считает, что Полина сейчас намерено разрушает базовые социальные и эмоциональные связи. А для отношений ничего губительнее предательства друга нет, пишет "КП".

Напомним, Дмитрий Дибров начал ухаживать за красавицей из Ростова, когда ей было 17 лет. Позже ведущий раздавал советы мужчинам, мол, жену надо брать прямо со школьной скамьи и постепенно "воспитывать под себя". Полина родила шоумену троих сыновей, они уже достаточно взрослые: Александру уже 15, Федору — 11, а Илье в мае исполнилось 10.