Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с Днем железнодорожника.

"Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог — мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что благодаря ответственному и напряженному труду работников отрасли, железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города.

"Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", — добавил он.

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2025 году праздник выпал на 3 августа.