В Германии разразился скандал из-за убийства 12 обезьян

В немецком Нюрнберге набирает обороты скандал с убийством обезьян в зоопарке. Администрация зверинца объяснила свои действия перенаселением вольеров с павианами. Отстрел приматов вызвал возмущение зоозащитников, поданы заявления в прокуратуру. Протестующих, которым удалось прорваться на территорию зоопарка, полицейские жестоко скручивают.

О планах убить ненужных обезьян руководство зоопарка сообщило ещё в феврале 2024 года. Решение объясняли нехваткой места в вольере. В нём жили 42 бабуина вместо положенных 25. Зоозащитники всё это время тщетно устраивали акции протеста. И это при том, что животных готовы были приютить зоопарки из других стран, помощь предлагали и известные активисты, в том числе и немецкий видеоблогер Роберт Марк Леман.

Но в Нюрнберге были непреклонны в своём желании просто убить беззащитных павианов. Это они и сделали. Две самки до расстрела не дожили и погибли ещё под наркозом, когда выясняли, не беременны ли они.

Причина такой жестокости - действующие в Европе программы управления популяциями. Животных сначала разводят по максимуму, чтобы сохранить вид. А когда появляются непригодные для разведения особи, их просто уничтожают.

Так было и с жирафом Мариусом в 2014 году, когда он не прошёл генетический отбор. А три года назад весь мир оплакивал очаровательную моржиху Фрею. Её усыпили власти Норвегии, объяснив это целями безопасности. А любимице туристов всего лишь нравилось спать на лодках в порту.

Парадокс, но история с бабуинами произошла в городе, который когда-то стал символом борьбы с нацизмом. Но в наши дни понятие Нюрнбергский процесс, похоже, начинает обретать особый подтекст.