На Камчатке после землетрясения началось извержение древнего вулкана

В центре Кроноцкого заповедника на Камчатке впервые за четыреста с лишним лет началось извержение вулкана Крашенинникова. Гигантские столбы пепла поднимаются на высоту до шести километров. Действует оранжевый код опасности для авиации. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана.

Для населения и инфраструктуры извержение угрозы не представляет. Тем не менее, местные власти рекомендуют жителям и туристам воздержаться от посещения вулкана.

Как считают специалисты, пробуждение огненной горы связано с разрушительным землетрясением, которое произошло на полуострове четыре дня назад. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8, а афтершоки будут продолжаться ещё около месяца, сообщает "ТВ Центр".