Мошенники в России взялись за автолюбителей

Мошенники начали использовать новую схему с дипфейкам блогеров для продажи убитых автомобилей. Фальшивые видео от имени популярных автоэкспертов присылают желающим купить машину с пробегом, сообщает ТАСС.

Аферисты присваивают облик и голос известных и авторитетных экспертов. В итоге обманутый покупатель верит в то, что ему предлагают вполне достойный автомобиль.

Ещё аферисты используют метод социальной инженерии: они говорят, что низкая цена действует только сегодня и что есть уже другой покупатель. Покупатель верит в обман и покупает машину, которая зачастую находится не на ходу.

В МВД посоветовали сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой новой мошеннической схемы.