Участникам СВО в госпитале Вишневского вручили дипломы о дополнительном образовании

Участникам спецоперации, которые проходят реабилитацию в госпитале имени Вишневского, вручили дипломы о дополнительном образовании. Также им присвоены очередные воинские звания.

Обучение по специальной программе завершили 33 ветерана. Теперь они смогут продолжить службу в организациях Минобороны, а их уникальный опыт поможет в подготовке новобранцев.

Кроме того, отличившимся военным вручили государственные награды - Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия". Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес коллектива госпиталя. Медработников также наградили медалями Луки Крымского, сообщает "ТВ Центр".