В России начали применять новый способ борьбы с борщевиком

В неравную схватку с беспощадным захватчиком снова вступили фермеры и жители сельских районов, они начали применять новые методы борьбы с борщевиком. Выживаемость этого сорняка феноменальна, ожоги от его сока - крайне опасны, а заросшие растением участки грозят и правовыми неприятностями для собственников.

Жители деревни Осиновка в Челябинской области ботаниками стали не по своей воле. Сама жизнь, точнее опасный и коварный Heraclеum sosnоwskyi или борщевик Сосновского заставил. Назван, кстати, в честь героя древнегреческих мифов. Хотя даже сам Геракл живучести этого сорняка, наверняка, бы позавидовал.

Из районного центра в Осиновку делегировали целый десант. Коммунальщики борщевик вырубили, но тот почему-то растёт снова и снова, причём в двойном количестве, продолжая обжигать людей и животных. Виной всему особое химическое вещество – фуранокумарин, которое содержится в соке растения. Попадая на кожу, он повышает чувствительность к ультрафиолету, отсюда и ожоги. К тому-же пыльца борщевика сама по себе – сильный аллерген.

Проблема приобрела гигантский масштаб – от Дальнего Востока до Калининграда. Универсального способа борьбы – нет. В Подмосковье, например, особые гербициды, безопасные для человека разбрызгивают при помощи дронов. Процесс координирует искусственный интеллект. В Удмуртии в ход идёт тяжёлая техника.

Для победы над борщевиком действуют по принципу "клин клином вышибают". Участки, где ранее рос борщевик засеивают другими растениями. Ведь природа, как известно, не терпит пустоты. Методику, кстати, впору брать на вооружение и садоводам. Это сегодня за заросшие борщевиком 6 соток можно получить штраф 5 тысяч рублей. С 1 марта будущего года участок с опасными растениями по решению суда может быть изъят. Это касается не только борщевика, но и других опасных растений.