В Москве с размахом прошёл спортивный фестиваль

Более 190 тысяч гостей, сотни активностей и незабываемая атмосфера - в столице с размахом прошёл фестиваль "Ночь московского спорта". В центре города развернули 16 площадок - для тренировок, мастер-классов и турниров.

Организаторы второго за это лето ночного велозаезда преподнесли участникам подарок - полностью перекрыли Садовое кольцо. Велосипед можно было взять в аренду, доработать его перед стартом, но большинству это не потребовалось. Тематика фестиваля -"Звёздное небо", потому придумать себе костюм, украсить байк - серьёзная часть подготовки.

Соревновательный дух захватил 20 площадок по всей Москве. Сыграть в городки можно на Большой Никитской. Шахматисты-любители вышли против гроссмейстера на Театральной площади, а поклонники воркаута собрались рядом с Главпочтамтом.

Формат участия - пассивный или активный - каждый выбирал себе сам. Как и вид спорта. Диванных критиков было не слышно, а вот поддержки - хоть отбавляй. Для любителей экстрима, скорости и выносливости впечатления от этой "Ночи московского спорта" в памяти точно останутся надолго.