В России появится ещё один профессиональный праздник

В России появится новый праздник. День артиста будут отмечать 17 января. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

17 января - день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актёрского мастерства Константина Станиславского.

Новый праздник будут отмечать театральные и киноартисты, артисты цирка, музыканты и эстрадные исполнители. Предложил ввести этот праздник в календарь глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.