Собянин поздравил школьников с победой на Олимпиаде по информатике

Московские школьники стали победителями Международной олимпиады по информатике, она прошла в Боливии и собрала представителей более 80 стран. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, ученики из столицы принесли в копилку национальной сборной три медали - две золотые и серебряную.

Участников отбирали через всероссийскую олимпиаду, а затем они проходили подготовку в Москве на базе ведущего профильного вуза. Кроме того, мэр отметил успехи московских школьников на всероссийской олимпиаде по информатике. Они завоевали рекордные 110 дипломов. За подготовку сборной столицы отвечает Центр педагогического мастерства.