Собянин поздравил коллектив РЖД с праздником

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов РЖД с Днём железнодорожника. Праздник отмечается в первое воскресенье августа.

Мэр напомнил, что в партнёрстве с железнодорожниками город запустил Московское центральное кольцо и четыре Московских центральных диаметра. Сейчас продолжается развитие Центрального транспортного узла, идёт работа над грандиозным проектом высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

Ранее президент Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что железнодорожный транспорт России работает чётко и слаженно, развивается и запускает масштабные, знаковые проекты.