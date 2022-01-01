Нанесён удар по позициям зенитных ракетных комплексов на Украине

Армия России нанесла точечные удары по позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны.

Также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома. За минувшие сутки силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.