Из-за ливней и смерчей на Кубани началась эвакуация детей

В Краснодарском крае сильные ливни спровоцировали сели и разливы рек. Пришлось даже перекрывать движение на участке федеральной трассы "Дон". В нескольких посёлках - серьёзные подтопления. В Туапсинском районе ввели режим ЧС, спасатели эвакуируют детские туристические группы. В посёлке Агой разбушевался смерч, снося всё на своём пути.

Прогнозы синоптиков оправдались. Краснодарский край оказался во власти разбушевавшейся стихии. В регионе - проливные дожди, град, шквалистый ветер. На море поднялся гигантский смерч, который очень быстро достиг берега, где расположены городские пляжи. Ветер сносил всё на своём пути. Порывами в небо поднимало даже катамараны.

В других районах сильные ливни спровоцировали разливы рек. С гор сходят сели. На федеральной автодороге "Дон" поток грязи и камней перекрыл трассу в двух направлениях. Впрочем, аварийные службы сработали оперативно и движение уже восстановлено. В Лермонтово потоками воды снесло мост. Отрезанными от сообщения остались 300 домов. А с другого моста и вовсе смыло четырёх человек. Всем им удалось спастись - успели зацепиться за дерево и дождаться помощи.

Поток настолько сильный, что с якорей и швартовых срывало даже катера и яхты и уносило в море. Затоплены дороги. Из-за того, что под мутной водой не видно края обочины и мостов, опрокинулся автобус с пассажирами. Спасатели отреагировали быстро. Все 25 человек эвакуированы. Однако помощь МЧС сейчас требуется и в населённых пунктах.